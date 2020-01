Was böse Geister vertreibt, lockt Tausende Zuseher an

Einer der schönsten Bräuche im Salzkammergut ist der Glöcklerlauf, der jährlich am 5. Jänner, dem Vorabend des Dreikönigstages, in zahlreichen Orten stattfindet. Zentrum und Ursprung dieses Rauhnachtbrauches ist Ebensee. Es ist auch der hiesige Glöcklerlauf, und sonst kein anderer, der 2010 in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen wurde.

An die 300 Glöckler durchlaufen am Sonntagabend wieder die von Tausenden Zuschauern gesäumten Straßen und Gassen der Salinengemeinde. Sinn dahinter soll der Überlieferung nach sein, Heil und Segen der guten Geister zu gewinnen und die bösen Geister zu vertreiben. Die Glöckler ziehen mit ihren bis zu 15 Kilogramm schweren Kappen durch den Ort. Jede Kappe ist ein Kunstwerk. Einige hundert Arbeitsstunden sind dafür erforderlich. Die Bilder werden von mehreren Zeichnern entworfen, was gar nicht so einfach ist, denn es darf kein Motiv zweimal verwendet werden. Anschließend werden die Motive in mühevoller Kleinarbeit aus Tonpapier ausgeschnitten, gestanzt und mit buntem Seidenpapier hinterklebt. Im Inneren des Holzgerüstes werden zur Beleuchtung der Kappen mehrere Kerzen befestigt.

Die traditionellen Formen der Kappen sind Sturmhut, Fünfzack und Siebenzack. Der Konkurrenzkampf unter den einzelnen Passen ließ die Kappen in der Vergangenheit immer größer und prächtiger werden. Auf dem Rücken trägt der Glöckler – wie der Name bereits aussagt – große, schwere Glocken.

Jeweils am 5. Jänner wiederholt sich das Ritual: Die Glöckler schlüpfen in ihre weißen Gewänder, am jeweiligen Treffpunkt der Passen werden Krippenlieder gesungen, bis die "Anzünder" alle Kerzen in den Kappen entzündet haben. Um Punkt 18 Uhr wird der Glöcklerlauf durch einen Böllerschuss eröffnet. Jede Pass wird von einem Vorläufer angeführt. Dieser trägt keine Kappe, sondern nur einen Stock. Nach dem Startschuss werden in ganz Ebensee die Straßenlaternen gelöscht, damit die Kappen richtig zur Geltung kommen.

Tradition wird weitergegeben

Die Einbindung der Jugend in das Brauchtum, das vermutlich Mitte des 19. Jahrhunderts entstand, ist den Glöcklerpassen ein großes Anliegen. Zu diesem Zweck gibt es eigene Kinder- und Jugendpassen, die den Wert und die Freude an dieser Tradition an die nächsten Generationen vermitteln.