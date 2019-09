Nicht überraschend, aber eher nachdenklich stimmend kommt die Bevölkerungsprognose 2019 des Landes Oberösterreich herein, die vergangene Woche mit Landes-, Bezirks- und Gemeindeergebnissen publiziert wurde. Im historischen Salzkammergut – also in der Region südlich des Traunkirchner Löwen – gibt es zwei Abgangs- und ebenso viele Zugangsgemeinden. Bevölkerungsmäßig Abgänge sind in Hallstatt und Gosau festzustellen, Zuwächse sind hingegen in Bad Ischl und Bad Goisern zu verzeichnen.