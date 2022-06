Der Upper Austria KiteFoil Grand Prix Traunsee, der am Sonntag zu Ende ging, schwingt bei vielen, die dabei waren, immer noch nach. Die Bilanz aus meteorologischer Sicht: An den ersten beiden Tagen (Donnerstag, Freitag) konnte nicht "gefoilt" werden, da kein oder zu wenig Wind wehte, am Samstag fand dann das Warten ein Ende und es konnte ein Rennen ausgetragen werden, doch erst der finale Sonntag bot den weltbesten Racern endlich perfekte Bedingungen.