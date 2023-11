Warum Gmunden nicht in Schönheit sterben wird

Die Granitplatten am Rathausplatz bleiben nur zwischen den Schienen erhalten.

Gmunden, Anfang Juli 2016: Die Innenstadt ist eine Baustelle. Gearbeitet wird nicht nur an Bahnsteig und Schienen für die neue Traunsee-Tram, die zwei Jahre später zur offiziellen Jungfernfahrt ausfahren wird, sondern auch an der Optik. Stilvoll und elegant sollen Rathausplatz und Umgebung werden, für die architektonische Gestaltung der Innenstadt wird ein Millionenbetrag freigespielt. Ein Teil davon fließt auch in eine neue Fahrbahn. Auf Asphalt wird verzichtet, dafür werden 15 Zentimeter