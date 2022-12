Warum ganz Österreich 1947 auf Bad Ischl blickte

Die Not der ersten Nachkriegszeit führte dazu, dass im Jahr 1947 ganz Österreich auf Bad Ischl blickte. Die Versorgungslage war zu dieser Zeit schlecht. Erschwerend kam hinzu, dass in Städten wie Bad Ischl oder Gmunden viele "Displaced Persons" (Flüchtlinge, Holocaust-Überlebende) untergebracht waren – in Bad Ischl im Hotel Goldenes Kreuz sowie in der Villa Gisela in Gries.