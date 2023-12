Warum die Grünen am Wolfgangsee bald nach mehr Stimmen fischen können

Am Nordufer waren sie die großen Gewinner: Ein Jahr nach ihrer Gründung holten die Grünen in St. Wolfgang bei den Gemeinderatswahlen im September 2021 vier Mandate. 15,47 Prozent der 1623 Stimmen waren auf sie entfallen, damit hatte man auch die FPÖ (9,43 Prozent) auf Anhieb hinter sich gelassen.

Nun könnte auch das Westufer des Wolfgangsees grüner werden: Am 10. März 2024 wählen die Bürger von St. Gilgen (Bezirk Salzburg-Umgebung) ihre Gemeindevertretung neu und haben dabei eine Option mehr auf dem Zettel. Zum ersten Mal steht dort eine Grünen-Liste zur Wahl, gegründet heuer, erst wenige Tage vor Weihnachten.

Deren Spitzenkandidatin heißt Daniela Neuhofer, ist 46 Jahre alt und arbeitet als zahnärztliche Assistentin. Und: Sie sitzt bereits im Gemeinderat, allerdings für eine andere Partei. Seit 2019 ist Neuhofer als parteifreie Mandatarin für die SPÖ aktiv.

Neuhofer sagt, sie habe die Gemeindepolitik eigentlich bereits verlassen wollen. Bei Veranstaltungen der Grünen und in Gesprächen mit deren Verantwortlichen hätten sich aber neue Perspektiven aufgetan.

Neuhofer sei überzeugt, dass St. Gilgen beim Klimaschutz noch „einiges“ verbessern könne. Die Grünen wollen sich in der Gemeinde zukünftig auch für Energiegemeinschaften, Photovoltaik, öffentliche Grünflächen und Bürgerbeteiligung einsetzen.



Streitbarer Personalvertreter



Mit an Bord, und zwar auf dem zweiten Listenplatz, ist am Wolfgangsee auch Sigi Gierzinger, der in Salzburg vor allem als streitbarer Lehrer-Personalvertreter bekannt ist.

Im Oktober 2014 war er aus dem Christlichen Lehrerverein und dem ÖAAB ausgetreten und hatte im Dezember desselben Jahres den Salzburger Lehrerverein „Salve“ gegründet. Während der Corona-Pandemie kritisierte Gierzinger als Vorsitzender der Personalvertretung für Pflichtschullehrer die unklaren Lockdown-Regelungen an den Schulen als „Bankrotterklärung“ der Bildungspolitik.

Nun wolle er St. Gilgen „frischen, grünen Wind“ bringen. Auch am Südostufer des Wolfgangsees wird sich im kommenden Jahr einiges verändern: Nach 20 Jahren wird es in der Gemeinde Strobl (Bezirk Salzburg-Umgebung) zu einem Bürgermeisterwechsel kommen.



Josef Weikinger (VP), 2019 noch zum vierten Mal in Folge ins Amt gewählt, tritt am 10. März 2024 nicht mehr an. Dieser Entscheidung sollen Meinungsverschiedenheiten vorangegangen sein. An seiner Stelle geht der Gemeinderat und Baumeister Christof Hillebrand als ÖVP-Kandidat ins Rennen.



Auf dem Weg ins Bürgermeisteramt muss er in jedem Fall an Harald Humer vorbei: Der 54-Jährige wurde von der SPÖ in Strobl erneut als Spitzenkandidat nominiert und will seine Niederlage aus 2019 vergessen lassen. Damals holte Amtsinhaber Weikinger mit 74,3 Prozent klar den Sieg.

