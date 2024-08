Wanderstock brach ab: Frau (38) beim Abstieg von der Drachenwand verletzt

Abermals stand der Notarzthubschrauber hoch über dem Mondsee im Einsatz: Nachdem erst am Mittwoch ein 63-jähriger Wanderer nach einem Sturz beim Abstieg gerettet werden musste, galt es am Donnerstag eine 38-jährige Tirolerin in ein Krankenhaus zu fliegen.

Die Frau war gut ausgerüstet und in Begleitung ihres Freundes vom Gemeindegebiet von Fuschl am See auf den 1176 Meter hohen Gipfel gestiegen. Beim Abstieg kam es zu dem Unfall: Auf Höhe des sogenannten "Drachenlochs" brach einer der Wanderstöcke plötzlich ab, die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte zwei Meter vornüber über eine Felsstufe ab.

Per Helikopter ins Spital

Dabei zog sich die 38-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie kurz bewusstlos war. Ihr Lebensgefährte und weitere Wanderer leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 6" brachte die Verletzte schließlich in ein Krankenhaus. Ihr geschockter Freund wurde von den Bergrettern sicher ins Tal begleitet, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

