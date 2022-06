Wandern für guten Zweck

Im Rahmen des 33. Bergmarathons rund um den Traunsee am 2. Juli findet zum 13. Mal eine Benefizwanderung, veranstaltet von den Naturfreunde-Ortsgruppen Ohlsdorf und Gmunden, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr bei der Bergmarathonbühne auf dem Gmundner Rathausplatz, anschließend geht es per Schiff nach Altmünster, von dort zu Fuß auf den Gmundnerberg zum Gasthaus Urzn, weiter auf der Original-Bergmarathonstrecke, vorbei am Eggerhaus über den Pensionatsberg nach Gmunden und auf der Esplanade bis ins Ziel am Rathausplatz.

Das Nenngeld beträgt mindestens 20 Euro, die eingehende Summe wird einem guten Zweck zugeführt. Anmeldung per E-Mail unter info@traunsee-bergmarathon.com