Unter der Wasseroberfläche des Traunsees findet ein Wandel statt: Vor etlichen Jahren wurden Wandermuscheln (auch Zebramuscheln genannt) in den See eingeschleppt. Die Muschelart dürfte aus dem Schwarzen Meer auf Rümpfen von Donauschiffen nach Mitteleuropa gelangt sein. Das Problem dabei: Sie vermehrt sich in hiesigen Gewässern seither ungebremst. Das felsige Steilufer zwischen Ebensee und Traunkirchen ist mittlerweile völlig zugewuchert.