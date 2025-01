Wanderin bei Sturz auf spiegelglattem Weg am Almsee verletzt

Eine Wanderung rund um den Almsee hat für eine Oberösterreicherin am Dreikönigstag mit einem Rettungseinsatz geendet: Die Frau war am Ostufer des beliebten Ausflugsziels auf dem spiegelglatten Wanderweg ausgerutscht und gestürzt. Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen im Hüft- und Oberschenkelbereich zu, dass sie nicht mehr selbstständig aufstehen konnte.

Die Verletzte wurde an der Unfallstelle erstversorgt. Bild: Bergrettung Grünau

17 Bergretter der Ortsstelle Grünau rückten aus. Während sich ein Teil der Mannschaft zu Fuß auf den Weg zu der Verletzten machte, wurde das Einsatz-Quad mit Ketten ausgerüstet um den eisigen Weg befahren zu können. Die Frau wurde vor Ort mit einer Heizjacke gewärmt und in die Gebirgstrage gebettet. Das Quad transportierte sie im Schritttempo zum Seehaus, wo Sanitäter des Roten Kreuz Scharnstein die weitere Versorgung übernahmen.

Beim Parkplatz Seehaus wurde die Frau von Sanitätern behandelt. Bild: Bergrettung Grünau

Für die Grünauer Bergretter war es bereits der zweite Einsatz im erst jungen Jahr 2025.

