Wanderer stürzte in den Traunsee

Ein Mann dürfte bei einer Wanderung auf dem Miesweg – ein schmaler, teils seilversicherter Steig, der direkt am Ostufer des Traunsees entlang führt – ausgerutscht sein. Er stürzte laut Informationen der Wasserrettung und der Bergrettung über die felsige Böschung in das rund sechs Grad kalte Wasser des Traunsees.

Als das Boot der Wasserrettung am Unfallort eintraf, hatte sich der Mann bereits selbst ans Ufer gerettet und wartete dort auf Hilfe. Er wurde mit dem Boot zum Umkehrplatz gebracht und dort den Einsatzkräften der Rettung übergeben.

Näheres war vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Es war die nicht der einzige Einsatz an diesem Wochenende im Bereich des Traunsteins. Erst am Freitagabend rückten die Bergretter aus, nachdem eine Frau am Kleinen Schönberg rund 50 Meter in steiles Gelände abgestürzt war:

Mehr zum Thema Oberösterreich Wanderin stürzte am Kleinen Schönberg über 50 Meter ab GMUNDEN. Am Freitag ist eine 48-jährige Ungarin aus dem Bezirk Eferding auf dem Weg zum Gipfel des Kleinen Schönbergs am Traunsee verunglückt. Wanderin stürzte am Kleinen Schönberg über 50 Meter ab

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.