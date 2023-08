Wanderer stürzte am Wilden Jäger 40 Meter ab

Der 62-Jährige aus dem Bezirk Gmunden hatte sich beim Abstieg vom Wilden Jäger (1842 Meter) über die Knallalm in Richtung Weißenbach bei Bad Goisern verstiegen und war in steiles und felsdurchsetztes Gelände geraten. Bei dem Versuch, zurück auf den schwach ausgeprägten und wenig begangenen Steig zu gelangen, kam es zu dem Unglück: In einer felsigen Querung verlor der Bergsteiger den Halt, rutschte aus und stürzte rund 40 Meter über eine steile Schotterrinne in die Tiefe.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Sein Mobiltelefon hatte er bei dem Sturz verloren, schaffte es aber noch, es ein Stück weit oberhalb wiederzufinden. Aufgrund des schlechten Empfangs konnte der Mann vorerst keinen Notruf absetzen, erreichte dann aber seine Gattin, die gegen 12:45 Uhr die Bergrettung alarmierte. Auch ein Crew des Notarzthubschraubers C99 machte sich auf die Suche nach dem Verunglückten und fand ihn gegen 13:20 Uhr. Nach einer Zwischenlandung wurde der Bergsteiger mittels Tau gerettet und dann in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht, teilte die Polizei am Montagabend mit.

