Wanderer retteten ausgehungertes Otter-Baby

Mutterseelen allein und schwach vor Hunger: Der kleine Otter, der sich kürzlich in Ebensee an die Fersen einer Wandergruppe heftete, war in bedauernswertem Zustand. Nicht einmal von der Tatsache, dass die Wanderer einen Hund dabeihatten, ließ sich das verzweifelte Jungtier abschrecken.

Die besorgten Tierfreunde suchten bei der Tierrettung Hilfe. Das Gebiet wurde großräumig abgesucht, von dem Muttertier fand sich aber keine Spur. In Abstimmung mit den Behörden wurde das wenige Wochen alte Otter-Baby deshalb zum Assisi-Hof nach Frankenburg gebracht, wo es freiwillige Helfer nun liebevoll aufpäppeln.

"Er war bereits sehr schwach und hat sein Fläschchen auf Anhieb dankbar angenommen", berichtet eine Tierpflegerin, die das Findelkind auf den Namen Oscar taufte.

Normalerweise werden Otter-Junge acht bis 14 Wochen lang von ihrer Mutter gesäugt, danach bleiben sie noch bis zu 14 Monate in der Nähe des Muttertiers.