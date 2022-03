Wanderer fand schwer verletzten E-Bike-Fahrer

Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte am Samstagnachmittag bei der Abfahrt vom Mondseeberg in Richtung Zentrum die Kontrolle über sein Elektrofahrrad verloren. In einer Rechtskurve der steilen Landesstraße kam er zur Sturz und kam im Bankett der Mondseebergstraße zu liegen.

Ein Wanderer fand den Schwerverletzten, setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde der 56-Jährige per Notarzthubschrauber in das UKH Salzburg gebrachte, teilte die Polizei am Samstagabend mit.