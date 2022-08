Waldbrand am Wolfgangsee forderte mehr als 100 Einsatzkräfte

Großeinsatz am Sonntagabend rund um den Wolfgangsee: In dem Gebiet nahe der Ortschaft Fürberg, das bei Klippenspringern beliebt ist, brach um kurz vor 18 Uhr aus noch unbekannter Ursache Feuer aus. Die Flammen breiteten sich an der Uferböschung auf einer Fläche von rund einem halben Hektar aus. Die Rauchschwaden waren weithin zu sehen, Augenzeugen alarmierten die Feuerwehr.

110 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen und zwei Booten rückten an. Mehrere Atemschutztrupps drangen in den betroffenen Bereich vor. Weil es sich um steiles und felsdurchsetztes Gelände handelte, wurden sie teils von der Bergrettung gesichert. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers, der Wasser aus dem Wolfgangsee aufnahm, wurden die Flammen auch aus der Luft bekämpft, Boote unterstützten die Löscharbeiten vom Wasser aus.

Gegen 20 Uhr war der Brand soweit abgelöscht, mittels Polizeidrohne wurde nach Glutnestern gesucht. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache laufen, teilte die Polizei Salzburg am Montagvormittag mit.