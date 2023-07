Waggon der Schafbergbahn entgleist

Der Vorfall in der Mittagszeit verlief glimpflich.

Wie die "Salzburger Nachrichten" am Freitag berichteten, war eine Weiche falsch gestellt. Der Vorfall in der Mittagszeit verlief glimpflich. Keiner der Insassen wurde verletzt. Darum seien weder Polizei noch Rettung verständigt worden, hieß es gegenüber der Zeitung. Insgesamt befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 50 Fahrgäste in den beiden Waggons.

"Die Bahn war an der Weiche mit nur 7 km/h unterwegs", sagte Eva Hübl, die Sprecherin der Schafbergbahn, am Freitag zur APA. "Der Waggon ist im flachen Gelände aus den Schienen gesprungen und hat sich zur Seite geneigt." Ein Vorfall wie dieser komme vor, sei jedoch äußerst selten. "Unsere Belegschaft ist bestens darauf vorbereitet", erklärte Hübl. Allen Fahrgästen sei aus der Garnitur geholfen worden. Der Waggon wurde mit Winden wieder aufs Gleis gehoben, von Technikern überprüft und war eine Stunde später schon wieder in Betrieb.

Die Schafbergbahn führt von St. Wolfgang aus bis knapp unterhalb des Gipfels des 1.782 Meter hohen Schafbergs. Die Talstation liegt in Oberösterreich, Bergstation und Gipfel befinden sich in Salzburg. Die Bahn wird von der Tourismus-Tochtergesellschaft des Landesenergieversorgers Salzburg AG betrieben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.