Mit einer mittleren Temperatur von 12,9 Grad geht der Oktober 2022 als wärmster Oktober in die Geschichte ein. Bisher gab es im Jahr 2001 den wärmsten Oktober mit einer Mitteltemperatur von 12,2 Grad.

Laut dem Meteo-data-Meteorologen Christian Brandstätter fiel der Oktober um bis zu vier Grad zu warm aus. An zehn Tagen wurden Tageshöchstwerte von über 20 Grad verzeichnet, einen Sommertag mit Temperaturen von mindestens 25 Grad gab es jedoch nicht mehr. Aufgrund der recht hohen Temperaturen fielen die Niederschläge teilweise recht kräftig aus, da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und so die Niederschläge stärker ausfallen. In Seewalchen wurde eine Monatsmenge von knapp 69 mm Regen gemessen, dies entspricht fast dem langjährigen Mittel. Am 2. Oktober wurde dabei mit knapp 19 mm die höchste Tagesmenge verzeichnet. In St. Wolfgang wurden hingegen am selben Tag 57 mm registriert, in Bad Ischl 53 mm. Auch Mondsee war mit 56 mm dabei. In vielen Regionen des Salzkammerguts fiel im gesamten Monat mehr als 100 mm Regen und somit circa 50 Prozent des im Oktober Üblichen. Mit 120 bis 130 Sonnenstunden lag der Oktober nur wenig über dem Soll.

Wann kommt der erste Wintergruß? Brandstätter: "Nun, tatsächlich wird es im November Tag für Tag etwas kälter. Nach einem nachhaltigen Kaltlufteinbruch sieht es nach derzeitigem Stand jedoch nicht aus."