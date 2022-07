Wachablöse bei Gmundner Lions

Der Rotary Club geht unter dem Motto "Carry each other" in sein 65. Jahr. Ziel ist es wie immer, Menschen zu unterstützen, die nicht auf die Butterseite des Lebens fielen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Gmundner Rotarier im aktiven Einsatz für die Opfer der Auseinandersetzungen. In den vergangenen Monaten organisierten sie zum Beispiel Lebensmittel-Hilfslieferungen, 700 Schlafsäcke oder ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter.

Die Clubmitglieder bedankten sich bei Helmut Sitter für das letzte Clubjahr, welches das Motto "Natur – Wissen – Schaffen" trug.