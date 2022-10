Die ÖVP-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister aus den Seen- und Tourismusregionen der Bezirke Vöcklabruck und Gmunden zerbrechen sich die Köpfe, was sie für leistbaren Wohnraum tun können. Mit VP-Klubobmann Christian Dörfel und Gemeindebundpräsident LAbg. Christian Mader wurden bei einem Treffen in Weyregg die Möglichkeiten für Gesetzesänderungen durchleuchtet. Einfach wird das nicht, Änderungen der geltenden Regeln sind hochkompliziert.