Vorsicht: Betrüger bittet um Spenden für Musikkapellen

In den letzten Wochen sind mehrere Anzeigen bei den Inspektionen eingegangen: Ein Mann, der mit oberösterreichischem Dialekt spricht, würde in den Ortszentren Spenden für Musikkapellen sammeln. Wie sich bei den Ermittlungen zeigte, handelt es sich um einen Betrüger. "Er ist kein Mitglied einer dieser Musikkapellen, sondern verdient sich damit auf betrügerische Weise seinen Lebensunterhalt", teilte die Polizei am Freitag mit.

Der etwa 60 Jahre alte und 1,75 Meter große Betrüger habe durch sein selbstbewusstes und glaubhaftes Auftreten schon einige Opfer überzeugen können.

Die Polizeiinspektion Bad Goisern bittet um Hinweise und ersucht etwaige weitere Oper, sich zu melden. (Telefonnummer: 059133 4102)