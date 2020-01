Vorlage für Elsas Königreich? Hallstatt hat Angst vor noch mehr Besuchern

Bis zu 10.000 Touristen schieben sich jeden Tag durch das beschauliche Hallstatt. Seit Jahren versucht die Gemeinde der Touristenmassen Herr zu werden. Staus, tonnenweise Müll und Gedränge in den Gassen erzürnen viele Einheimische.

Nun könnte ein Internet-Gerücht dazu betragen, dass der Strom an Touristen nach Hallstatt noch einmal zunimmt. Hallstatt soll die Vorlage für das Königreich Arendelle gewesen sein. Arendelle ist die Heimat von Eiskönigin Elsa aus dem Film „Frozen“. Mittlerweile ist der zweite Teil des Disney-Films in den Kinos und spielte weltweit rund 1,17 Milliarden Euro ein. Ob der britische „Guardian“, die deutsche „Gala“ oder „Der Spiegel“: Auf deren Online-Portalen erschienen dieser Tage Geschichten über das Eiskönigreich – und Hallstatts Angst vor noch mehr Besuchern.

„Das halten wir nicht mehr aus“

Denn über die neue Werbung freut sich Hallstatts Bürgermeister Alexander Scheutz (SP) gar nicht. Er weist das Gerücht vehement zurück – auch in ausländischen Medien. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Ortsbild von Hallstatt die Vorlage für Arendelle gewesen sein soll“, sagt er etwa dem „Spiegel“. Auf Bildern, die ich im Internet gefunden habe, sieht man eine Burg, deren Mauern einen Berg hinaufführen. Bei uns gibt es an der Stelle eine Standseilbahn.“

Auf die Frage, ob es ihn nicht freuen würde, wenn Hallstatt die Vorlage für Elsas Königreich wäre: „Nein. Das ist zusätzliche Werbung für uns – und wir halten das nicht mehr aus. Die vielen Touristen, die ohnehin inzwischen zu uns kommen, sind eine enorme Belastung für die Bevölkerung.“