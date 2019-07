Vorgabe erfüllt: Gold im Heimturnier

Zum ersten Mal fand vergangenes Wochenende ein "Pro 160" – ein Beachvolleyball-Turnier der höchsten Turnierkategorie – in Österreich, genauer gesagt in Ebensee, statt – und das gleich mit einem Sieg des quasi Heimduos Eva Freiberger (Mühlviertel) und Valerie Teufl (Aurach am Hongar). Allerdings bei Dauerregen.

Der Start ins Turnier war für die beiden denkbar schlecht: Wegen Unstimmigkeiten in der Setzliste mussten die Beach-Union-OÖ.-Girls gleich gegen das topgesetzte Duo aus Tschechien Bonnerova/Maixnerova in den Sand. Letztere hatten sich allerdings nicht fristgerecht zum Turnier angemeldet, erhielten dann aber vom Veranstalter eine Wildcard und wurden aufgrund des Reglements somit in der Setzliste an Nr. 9 geführt.

Bei schwierigen Bedingungen ging die Auftaktpartie an die Tschechinnen, und Eva und Valerie mussten in die Loser-Runde, in der es hieß: Verlieren verboten!

Nach teils heftig umkämpften Partien zogen die beiden Oberösterreicherinnen ins Halbfinale ein. Mit den österreichischen Klinger-Schwestern warteten wohlbekannte Gegnerinnen um den Einzug ins Finale. Volleyball vom Feinsten ließen das Publikum dem Regen trotzen, und vor vollem Ebenseer Stadion und denkbar knapp zogen Eva und Valerie nach drei abgewehrten Matchbällen ins Endspiel um den Turniersieg ein.

Das Finale war eine Neuauflage der Erstrundenpartie Bonnerova/Maixnerova gegen Freiberger/Teufl. Nach 14 gespielten Sätzen wollten die Oberösterreicherinnen nach zahlreichen Silbermedaillen auf der Tour endlich die Goldene, und genau so gingen die Auracherin und die Pergerin ans Werk. Zu keinem Zeitpunkt gaben sie das Zepter aus der Hand und dominierten die Partie. Ein Monsterblock von Valerie Teufl beendete das Endspiel und ermöglichte dem OÖ.-Duo endlich, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen.

"Nach so vielen zweiten Plätzen und dem schlechten Start ins Turnier haben wir selbst nicht erwartet, dass wir am Ende Gold holen", so Valerie Teufl aus Aurach. "Aber dank unserem Team und dem Publikum hier haben wir nochmal alles aus uns rausgeholt."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at