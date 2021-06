Vorfreude auf Mondseer Jedermann

Unter "fast normalen Bedingungen", wie die Veranstalter verlauten lassen, sollen heuer die Aufführungen des Mondseer Jedermanns auf der Freilichtbühne im legendären Karlsgarten stattfinden. Die diesjährige Spielsaison beginnt mit der Premiere am 10. Juli um 20.30 Uhr.

Nach der Komplett-Absage im vergangenen Jahr freuen sich die Organisatoren des traditionellen Schauspielereignisses rund um den reichen Jedermann und den Tod, der die Seele des Prassers fordert, enorm auf den Neustart. Dieser erfolgt mit Auflagen: Nur getestete, geimpfte oder genesene Personen können in diesem Jahr das Mysterienspiel besuchen, und auch für alle Mitwirkenden gilt die 3G-Regel.

Seit der Uraufführung des Mondseer Jedermanns im Jahr 1922 gab es nur zwei Unterbrechungen: während des Zweiten Weltkriegs und von 1971 bis 1981. Im Vorjahr führte die Corona-Krise nach vielen Jahrzehnten für einen weiteren Spielstopp. "Die Vorfreude, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen, ist bei den Jedermann-Mitwirkenden demnach heuer besonders groß", sagt Obfrau Ute Lechner. Am 22. Juni beginnen die Proben, und ab Anfang Juli löst an sommerlichen Samstagabenden der Jedermann-Ruf wieder Gänsehaut aus.

Ute Lechner ersucht die Besucher, bereits eine Stunde vor Spielbeginn da zu sein, "denn die Überprüfung der 3G-Regel wird viel Zeit in Anspruch nehmen." Erst nach der Kontrolle könne man Karten an der Abendkasse kaufen (diese ist ab 19 Uhr geöffnet, Eingang Allee) bzw. an seinen Platz gehen.

Der Kartenvorverkauf ist über die Website www.mondseer-jedermann.at oder bei Reisen Feichtinger unter Tel. 06232 / 3170 möglich. Ausweichort bei Schlechtwetter ist das Kultur- und Veranstaltungszentrum Sala Schloss Mondsee. Lechner betont: "Nur im äußersten Notfall findet die Aufführung dort statt. An den Aufführungstagen wird bis spätestens 18 Uhr entschieden, wo gespielt wird."

Aufführungstermine: 10. Juli (Premiere), 17., 24. Juli, 7., 14. und 21. August. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.

Weitere Infos im Internet unter www.mondseer-jedermann.at