Vorchdorf zeigt vor, wie man sich von Öl und Gas lösen kann

Seit 2009 ist in Vorchdorf ein Nahwärmenetz in Betrieb. Gespeist wird es von einem Hackschnitzel-Heizwerk, das 44 Landwirte in einer Genossenschaft errichteten und betreiben. Rund 260 Haushalte und Betriebe beziehen daraus ihre Heizenergie – auch für Warmwasser. Das Leitungsnetz ist mittlerweile bereits 18 Kilometer lang.