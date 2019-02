Vorchdorf trug eine der größten Eisstockveranstaltungen in OÖ aus

VORCHDORF. Stocksport: Bei den 24. Vorchdorfer Marktmeisterschaften kämpften 48 Moarschaften drei Tage lang auf zwölf Bahnen um den Titel

Die Siegermoarschaft Eichham 2 mit Bürgermeister Gunter Schimpl, Gemeindevorstand Robert Martetschläger und Obmann Franz Raffelsberger Bild: WILLI HITZENBERGER

Das Vorchdorfer Eisstadion war auch heuer wieder Schauplatz einer der größten Stocksportveranstaltungen im gesamten Bundesland: Zum 24. Mal wurden hier die Eisstock-Marktmeisterschaften abgehalten. Veranstalter ASKÖ Vorchdorf Stocksport zauberte zwölf perfekte Eisbahnen auf die Sportplatz-Parkflächen. Nicht weniger als 48 Moarschaften nahmen an den Titelkämpfen teil, in der Vorrunde aufgeteilt in sechs Gruppen, aus denen sich im Laufe der dreitägigen Bewerbe 18 Teams herauskristallisierten, die wiederum in zwei Neunergruppen die Finalisten ermittelten.

Im Endspiel standen sich schließlich die Moarschaften Eichham 2 (Erwin Neuböck, Herbert Neuböck, Gerhard Hofstätter, Siegi Schatzl) und Xichta (David Buchegger, Jürgen Buchegger, Patrick Waldl, Tobias Raffelsberger) gegenüber, wobei die Eichhamer mit 22:20 die Oberhand behielten. Für die Vorchdorfer Ortschaft war dies bereits der vierte Titelgewinn.

Im Duell um den dritten Platz schlug die Moarschaft Messenbach mit Ernst Waldl, Karl Danninger, Ronald Grabl und Robert Söllradl das Team der ASKÖ Fußball mit 17:11.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema