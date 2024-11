Vorchdorf hat eine neue Amtsleiterin

Sie arbeitet bereits seit zehn Jahren am Gemeindeamt von Vorchdorf, zuletzt als stellvertretende Amtsleiterin. Jetzt wurde Julia Raffelsberger zur neuen Amtsleiterin bestellt. Die 31-jährige setzte sich in einem Bewerbungsverfahren unter mehreren Kandidaten durch und wurde jetzt vom Gemeinderat bestellt. Bürgermeister Johann Mitterlehner (ÖVP) hebt die „Verlässlichkeit, Genauigkeit und den freundlichen Umgang“ von Raffelsberger hervor. Die gebürtige Vorchdorferin löst Nadine Klocker ab, die aus privaten Gründen in ihr Heimatland Tirol zurückkehrte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper