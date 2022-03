Vorchdorf gegen Ohlsdorf: Ein Spiel, bei dem es nicht nur um den Sport geht

Am Samstag steigt in der Vorchdorfer Schachner-Arena das ASKÖ-Derby Vorchdorf gegen Ohlsdorf. Die Heimelf hatte im vergangenen Herbst dank eines 4:0-Sieges gegen die Ohlsdorfer die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd übernommen und bis jetzt nicht mehr abgegeben. Ohlsdorf hingegen kämpft darum, endlich aus dem Tabellenkeller (derzeit Platz zwölf) herauszukommen. Das Match zwischen den beiden Lokalrivalen beginnt um 16.30 Uhr (Reserven um 14.15 Uhr).

Im Zuge des sportlichen Ereignisses organisiert die ASKÖ Vorchdorf auch eine humanitäre Aktion: In Zusammenarbeit mit der Plattform "Daheim in Vorchdorf" bittet die ASKÖ um Spenden für die in Vorchdorf aufgenommenen Flüchtlinge aus der Ukraine. Das Geld wird zum "Ankommen und Einleben in Vorchdorf", für Grundbedürfnisse (Lebensmittel, Hygiene, Bekleidung etc.) oder für die Schulausstattung von Kindern verwendet. Die Spendenbox steht beim Eingang (Platzkassa). Zusätzlich werden auch der Einsatz für alle Leerbecher, die nicht zurückgegeben, sondern in eine vorgesehene Tonne geworfen werden, der Reinerlös des Kuchenbuffets sowie ein Teil des eingenommenen Eintrittsgeldes gespendet.