Wer in diesen Tagen die Schließung von Fluchtrouten aus Syrien fordert, sollte das Vorchdorfer Heimatmuseum in der Kitzmantelfabrik besuchen. Dort ist eine Sonderausstellung über bukowinadeutsche Flüchtlinge zu sehen, die am 6. März 1945 in Vorchdorf aufgenommen wurden. Zusammengestellt hat die informative Dokumentation Herbert Riess (65), dessen Vater selbst der deutschen Minderheit in der Bukowina angehörte.