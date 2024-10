Vor 37 Jahren verschwand die Ortschaft Arnbruck

Es wird ein nostalgisches Wiedersehen: Am Freitag treffen im Kulturzentrum Lenzing rund 140 Menschen aus Österreich und Deutschland zusammen. Was sie verbindet: Sie alle stammen aus Arnbruck – einer Siedlung im Gemeindegebiet von Lenzing, die 1987 abgerissen wurde. Die 120 Wohneinheiten mussten der Großkläranlage weichen, die damals am Rande der Lenzing AG errichtet wurde.