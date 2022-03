Vor 100 Jahren entstand der Imkerverein Pinsdorf

Zu einer ganz besonderen Jahreshauptversammlung lud am Mittwoch Franz Herzog, Obmann des Imkervereins Pinsdorf: Die Vereinigung feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie am 19. Februar 1922 als "Imkerverein Pinsdorf und Reindlmühl", später spalteten sich die Reindlmühler ab.

Im Gründungsjahr hatte der Verein 33 Mitglieder, die rund 300 Bienenvölker betreuten. "Es gibt leider keine Unterlagen und kein Protokoll von der Vereinsgründung", sagt Obmann Herzog, der seit 2013 an der Spitze der Pinsdorfer Bienenzüchter steht.

Heute hat der Pinsdorfer Imkerverein 43 Mitglieder, darunter zwölf Frauen. Während das Durchschnittsalter der Bienenzüchter bei 55 Jahren liegt, ist das jüngste Mitglied 23 Jahre alt. "Wir betreuen zurzeit rund 300 Bienenvölker", bilanzierte Obmann Herzog bei der Jubiläumshauptversammlung.

Die Neuwahl des Vorstandes wurde von Pinsdorfs Bürgermeister Jürgen Berchtaler (SPÖ) geleitet. Die Imker wählten Franz Herzog neuerlich zu ihrem Obmann. Als sein Stellvertreter wurde Valentin Gasser gewählt. Herzog regte an, eine eigene Website der Pinsdorfer Imker zu schaffen.