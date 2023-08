Von Zaun gerettet: Badetag endete für 61-Jährigen im Spital

Der Mann aus Laakirchen wollte sich an dem sonnigen Vormittag in der Traun abkühlen. Er befand sich beim Kraftwerk in der Kohlwehr in Ohlsdorf. Dort musste er einen Zaun überwinden, um zum Fluss zu gelangen. Die Plan ging allerdings gehörig nach hinten los: Bei der Kletterei blieb der 61-Jährige im Zaun hängen und verletzte sich.

Die Feuerwehr rückte aus und befreite den Mann aus seiner misslichen Lage. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 10.20 Uhr sei er über dem Zaun gehangen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehrleute drückten die Stäbe mittels Akkuspreizer auseinander. Nach erfolgreicher Rettung wurde der 61-Jährige vom Notarzt ins Krankenhaus Gmunden gebracht.

Feuerwehreinsatz beim Traun-Kraftwerk in Ohlsdorf Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / KALTENLEITNER

