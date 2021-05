Von Wonnemonat Mai war nichts zu spüren

Der Mai zeigte sich sehr wechselhaft und kühl. Geprägt von Tiefdruckeinfluss gab es immer wieder Regen und auch Gewitter. "Mit einer Durchschnittstemperatur von elf Grad war es 2,5 Grad kälter als das langjährige Mittel", weiß der Seewalchner Meteorologe Christian Brandstätter.

Laut METEO-data gehörte der Mai 2021 zu den kältesten der letzten 30 Jahre. Brandstätter muss tief in der Statistik graben, um einen ähnlich kühlen oder sogar kälteren Mai zu finden. Und tatsächlich: Der Mai 1991 war mit einer Mitteltemperatur von etwa neun Grad deutlich kühler als der diesjährige. Lediglich zwischen dem 9. und 11. Mai zeigte sich der Mai 2021 von seiner schönen Seite. Hier wurden verbreitet Höchstwerte über 25 Grad gemessen. Am 10. Mai wurde sogar die 30-Grad-Marke geknackt, wie z.B. in Bad Ischl.

Der Mai war recht nass, teilweise fielen 60 Prozent mehr Niederschlag als üblich. In St. Wolfgang wurden am 12. Mai 29, am 19. Mai 28 Millimeter Niederschlag gemessen. In Bad Ischl wurden am 19. Mai 35, in Bad Goisern und Unterach sogar 38 Millimeter Niederschlag verzeichnet. Schlecht sah es daher mit der Sonnenausbeute aus. Mit etwa 130 bis 140 Sonnenstunden wurde das Maikontingent nur zu ca. 60 Prozent erfüllt.

Anfang Juni wird’s schon deutlich wärmer mit Höchstwerten über 20 Grad, allerdings bleiben die Tiefs hartnäckig, Schauer und Gewitter werden uns auch weiterhin begleiten.