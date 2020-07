Von Trittbrett abgerutscht: 53-Jährige von Traktor überrollt

Die Frau fuhr mit dem Traktor auf einer Wiese in Laakirchen, um Gras aufzuladen, welches ihr 57-jähriger Gatte zuvor geschnitten hatte. Dazu hielt sie das Fahrzeug kurz an. Plötzlich setzte sich der Traktor auf dem abschüssigen Gelände in Bewegung. Die Frau wollte noch aufspringen, rutschte jedoch vermutlich vom Trittbrett ab und wurde vom etwa 1.500 kg schweren Gefährt überrollt. Sie konnte noch aufstehen und ihrem Mann schreien, dann brach sie zusammen.

Der 57-Jährige leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und verständigte die Rettungskräfte. Die Verunfallte wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels-Grieskirchen geflogen.