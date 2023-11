Nur ein Rucksack blieb zurück: Stefan W. verschwand vor 19 Jahren in Hallstatt

Am 3. November 2004 wird Stefan W. überrascht. Der Krankenpfleger, der in Bad Ischl arbeitet, bekommt an diesem Mittwoch spontan dienstfrei. Große Pläne fasst er nicht, sein Auto und auch das Mountainbike bleiben in der Garage des Hauses, das er sich erst wenige Monate zuvor im Hallstätter Echerntal gekauft hat. Der 42-Jährige bricht zu Fuß auf. Wohin, sagt er niemandem. Auch seine damals 45-jährige Lebensgefährtin, die gerade bei ihm eingezogen ist, kennt sein Ziel nicht.