Von Leiter gestürzt: 53-Jähriger am Kopf verletzt

Gegen 14.15 Uhr verlor der Arbeiter in Steinbach am Attersee aus unbekannter Ursache den Halt und verletzte sich beim Sturz von der Leiter am Kopf. Angestellte nahmen den Vorfall sofort wahr und kamen dem blutüberströmten Deutschen zu Hilfe.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber "Martin 3" in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.

