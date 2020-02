Von Kutsche überrollt: Mann starb

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, war der 72-Jährige aus dem Bezirk Gmunden am Samstag mit einem zweispännigen Pferdefuhrwerk auf einer Privatstraße in Richtung Stadtgebiet unterwegs. Da die Straße dort sehr steil ist, bremste er den Wagen ein. Dabei stellte sich die Kutsche quer und die Pferde gingen durch. Der Pensionist fiel vom Kutschbock, wurde mehrere Meter mitgeschleift und vom Pferdewagen überrollt. Der 72-Jährige wurde in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

