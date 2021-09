Von Höhenflügen und Abstürzen

Maria Neustift – von der SPÖ zu MFG: Menschen, Freiheit, Grundrechte – die neue Partei MFG war am Wahlsonntag mit ihrem Einzug in den Landtag die große Überraschung. In Maria Neustift (Steyr-Land) erreichte die MFG mit 19,4 Prozent ihr bestes Ergebnis in Oberösterreich. Gerald Krenn, ein ehemaliger Gemeindemandatar der SPÖ, errang in der Bürgermeisterwahl gegen Amtsinhaber Martin Haider (VP) mit 25,7 Prozent einen Achtungserfolg. Bei der Gemeinderatswahl sicherte sich die MFG in Maria Neustift mit 26,7 Prozent fünf Mandate und ist damit künftig hinter der ÖVP zweitstärkste Kraft. "Wir haben viel mit den Leuten geredet, und das hat sich ausgezahlt", sagt Gemeinderatskandidat Leopold Derfler.

In Schwarzenberg am Böhmerwald fuhr die MFG mit 2,2 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis ein.

Obertraun – rote Dachstein-Gemeinde: Trotz Verlusten (Gosau, Bad Ischl) hat die SPÖ ihre Hochburgen weiter im Inneren Salzkammergut. In Obertraun konnten die Roten bei der Landtagswahl mit 46,2 Prozent ihr bestes Ergebnis einfahren. Empirisch könne er den Grund für diesen und den Erfolg bei der Gemeinderatswahl (plus zwei Prozentpunkte für die SPÖ auf 65,2 Prozent) nicht belegen, sagt der mit 75,4 Prozent wiedergewählte Bürgermeister Egon Höll. "Aber wir versuchen, authentisch zu sein, und machen pragmatische Politik." Seit 18 Jahren ist Höll im Amt, "und wir haben immer schöne Mehrheiten." Ganz anders die Lage in St. Radegund im Bezirk Braunau: Dort haben nur neun Bewohner (2,6 Prozent) die Landes-SP gewählt – das landesweit schlechteste Ergebnis.

Hirschbach – pink mitten im Mühlviertel: Gemeinhin meint man, Neos seien eine urbane Partei – mit überdurchschnittlichen Ergebnissen in den Städten. Weit gefehlt bei dieser Landtagswahl. Denn während die Neos in Steyr, Wels oder Linz nur Ergebnisse zwischen 4,4, und 5,9 Prozent einfuhren, lieferte Hirschbach (Bezirk Freistadt) mit elf Prozent in der Landtags- und satten 29,1 Prozent in der Gemeinderatswahl das beste Neos-Ergebnis im Land. Der Grund ist für Spitzenkandidat Hubert Pammer schnell gefunden: "Wir setzen uns konsequent gegen die neue Stromleitung ein, die auch durch unsere Gemeinde führen soll." In den nächsten sechs Jahren wolle er sich mit den drei anderen Neos-Mandataren darum sowie um andere sachpolitische Fragen kümmern.

In Lichtenau im Mühlkreis haben die Neos noch Aufholbedarf. Hier kamen sie auf nur 0,57 Prozent der Stimmen.

Kaltenberg – verlässlich schwarz: In Kaltenberg (Bezirk Freistadt) holt dagegen die ÖVP seit jeher verlässlich klare Mehrheiten – so auch diesmal. Mit 62,9 Prozent kam die Volkspartei bei der Landtagswahl hier auf ihr bestes Ergebnis. Im Gemeinderat verlor die ÖVP mit 77,1 Prozent 0,3 Prozentpunkte an ihre einzige Mitbewerberin, die Orts-FP. "Wir haben die harte Arbeit der Landespartei im Ort fortgesetzt", sagt VP-Bürgermeister Alois Reithmayr. Landesweit am schlechtesten schnitt die ÖVP mit 23,9 Prozent in St. Pankraz ab.

Grüne Spitze in Ottensheim: Die Grünen holten mit 27 Prozent bei der Landtagswahl ihr bestes Ergebnis in Ottensheim – obwohl sie dort im Gemeinderat gar nicht antreten, sondern die Grünen-nahe Bürgerliste proO. "Wir verankern seit Jahren alternative Denkansätze in der Gemeinde. Das ist für die Grünen natürlich ein fruchtbarer Boden", sagt proO-Spitzenkandidat Klaus Hagenauer, der auch am 10. Oktober in die Stichwahl gegen VP-Bgm. Franz Füreder geht. Nicht sehr beliebt sind die Grünen mit lediglich 2,9 Prozent in der blauen Hochburg in St. Georgen am Fillmannsbach. (vaba/eda/hip)