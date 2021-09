"Das Salzkammergut ist entstanden auf der Basis Salz, Wasser und Wald", sagt der Salinen-Austria-Eigentümer und Wahl-Altausseer Hannes Androsch. Der mittlerweile 83-jährige frühere Vizekanzler und Finanzminister in der Ära Kreisky ist eine Triebfeder des Projekts Europäische Kulturhauptstadt 2024, an dem mit Bad Ischl als Zugpferd an der Spitze zahlreiche weitere Salzkammergut-Gemeinden teilnehmen.