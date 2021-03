Von der Kurzarbeit in ein Rekordjahr

Um mehr als neun Millionen Euro errichtet die Inocon Industrial Plants (IP) GmbH für den international tätigen Bauchemieproduzenten Mapei ein Trockenbaustoffwerk in Wildwood (Florida). Die Fertigung in Attnang-Puchheim wurde bereits aufgenommen, im Sommer beginnt die Montage in Florida. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2022 geplant.