Von Containern zu "Erlebnisquartier"

Die Abrissarbeiten der alten Talstation, die in den 1960er-Jahren errichtet wurde, sind in vollem Gang. Wie in den Salzkammergut-Nachrichten bereits berichtet, baut die Salzburg AG ab April dieses Jahres bis Ende 2022 um 7,5 Millionen Euro eine neue Talstation der Schafbergbahn, die als interaktives "Erlebnisquartier" konzipiert ist. Während der Bauphase für dieses touristische Großprojekt läuft der Bahnbetrieb ungestört und uneingeschränkt fort.

