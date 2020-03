Vom Wintertrainingslager in der Türkei nach Wallern

Mit einer echten Herausforderung beginnt für den SV Zebau Bad Ischl heute die Frühjahrssaison. Das Team von Trainer Erich Renner, das auf dem sechsten Platz der OÖ-Liga überwinterte, gastiert um 19 Uhr beim Tabellenführer SPG Wallern/St. Marienkirchen.

Zwei Neuzugänge, ein Abgang

Die Kicker aus der Kaiserstadt nutzten die Winterpause, um sich zu verstärken. Mit Mustafa Botic und Fabian Altmanninger gibt es zwei Zugänge. Botic war ohnehin bereits in der Vorsaison beim SV Zebau Bad Ischl aktiv. Altmanninger, Absolvent der Fußball-HAK Bad Ischl, kam vom SK Anif zurück ins Salzkammergut. Die beiden fügten sich bereits bestens ein. Manuel Braunstein verließ den Verein in Richtung SV Kieninger Bad Goisern.

Zugleich war das Team in der Türkei auf Trainingslager. Seit dem Aufstieg in die OÖ-Liga vor acht Jahren ist das ein Fixpunkt im Jahreskalender. Dank der finanziellen Unterstützung durch Präsident Josef Zeppetzauer konnte die Mannschaft die Zelte auch heuer wieder im türkischen Lara aufschlagen. Trainer Renner gab dabei ein hohes Tempo vor – um dieses Privileg bestmöglich nützen zu können. Die Mannschaft – fast vollzählig in der Türkei mit dabei – zog von der ersten bis zur letzten Einheit voll mit. Hochinteressant war dabei vor allem die Partie gegen den dänischen Drittligisten Ballerub-Skovlunde-Fodbold (BSF), das nach besonders intensivem Einsteigen der Gegner mit einem 1:1 endete. Gegen den deutschen Sechstligisten Hansa Wittstock gab es einen 9:0-Erfolg.

Auch zuhause verliefen die Trainingsspiele vielversprechend, vor allem das 4:1 über Regionalligist Bischofshofen. Dazu kamen ein 7:0-Kantersieg gegen den SK Brandl Bau Strobl, das 2:1 gegen den steirischen Landesligisten Liezen, ein 3:1 gegen den SV Ebensee und ein knappes 2:3 gegen Regionalligist Austria Salzburg.

Für den heutigen Auftakt sind mit Ausnahme von Marco Wieser, der im Frühjahr pausieren muss, alle Spieler fit, heißt es von Seiten des Vereins. Das erste Heimspiel findet am Samstag kommender Woche, 15 Uhr, statt. Gegner ist ASKÖ Donau Linz. (ebra)