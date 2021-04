Corona wird irgendwann einmal ein Ende haben, die Lust am Wandern, Radfahren und an der Bewegung schlechthin sicherlich nicht. Einer, der diesem Trend gerecht wird, ist der Gmundner Richard Hanke (64). Der in seiner Heimatstadt wohlbekannte und mittlerweile pensionierte Banker schlägt als geprüfter Wander- und Schneeschuhführer sowie Mountainbike-Guide mehrere Fliegen mit einer Klappe: Er bietet Bewegungshungrigen die Möglichkeit, geführte Touren mit ihm zu unternehmen, andererseits kann Hanke