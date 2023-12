Vom Traunsee auf die Bühne des Weihnachtswunders in Bad Ischl

Nicht jetzt, aber auch nicht später konnten sie gestoppt werden: Zu Queens "Don’t Stop Me Now" durften die Mitglieder und Freunde des Traunsee-Trailrunning-Clubs (TTC) Mittwochabend auf der Bühne in Bad Ischl auch ihre gesangliche Ausdauer unter Beweis stellen. Zuvor waren zumindest 22 von ihnen 33 Kilometer vom Rathausplatz in Gmunden zum Weihnachtswunder in die Kaiserstadt gelaufen. Acht Läufer stiegen in Ebensee ein (immerhin noch 17 Kilometer), und weitere acht liefen rund zehn Kilometer von Bad Ischl entgegen und wieder zurück.

Fast 40 Stirnlampen leuchteten schließlich den Weg zur Bühne aus, wo die Sportler und Sportlerinnen jene Spenden übergaben, die sie in den vergangenen Wochen bei gemeinsamen Läufen gesammelt hatten. 2160 Euro für Familien in Not waren zusammengekommen. Auch Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP) steuerte vor dem Rathaus noch etwas bei.

Neuer Verein, neue Zugänge

"Es freut uns, dass wir einen Beitrag leisten konnten. Auch wenn uns der Regen in Ebensee ordentlich erwischt hat", sagt Paul Prechtl, Obmann des TTC. Der neu gegründete Verein (offiziell ab Jänner), der durch die Ausrichtung des Traunsee Trailrunning Cups entstanden war, wird sich im Jahr 2024 auch erstmals um die Ausrichtung des "Mülibankerl-Laufs" in Gmunden kümmern – gemeinsam mit Langzeit-Organisator Johann Prangl.

