Dort trifft die aus Frankenburg stammende 23-jährige Außenbahnspielerin auf ihre Nationalteam-Kolleginnen Manuela Zinsberger und Viktoria Schnaderbeck. Im Herbst war Wienroither noch mit der TSG-Elf aus dem Kraichgau in der Frauen-Champions-League knapp an den Engländerinnen gescheitert, nun geht die Reise in der Königsklasse für die Hausruckviertlerin möglicherweise im Frühjahr just gegen den deutschen Bundesligisten und Hoffenheim-Rivalen VfL Wolfsburg weiter. In einer ersten Stellungnahme