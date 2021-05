Geboren wurde Frithjof Bergmann in Sachsen-Anhalt, aber sein Vater übernahm die evangelische Pfarrerstelle in Hallstatt, deshalb verbrachte er seine Kindheit am Fuß des Dachsteins. Weil seine jüdische Mutter in der NS-Zeit in ständiger Angst vor der Verhaftung lebte (und in Hallstatt tatsächlich denunziert wurde), täuschte sie ihren Selbstmord im Hallstättersee vor und setzte sich nach Passau ab, wo sie als Krankenschwester eine fremde Identität annahm.