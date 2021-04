Der Gmundner bestieg am Samstag den Berggipfel Steineck im Gemeindegebiet St. Konrad in Gmunden. Beim Abstieg kam es jedoch zum Unglück. Der 60-Jährige verlor laut eigenen Angaben beim Jacksonstein am felsigen Grat die Kontrolle, stürzte über ein sehr steiles Gelände ab und blieb auf einer Höhe von 1380 Metern schwer verletzt im Schnee liegen. Ein Paar beobachtete den Unfall, kam dem Mann sofort zur Hilfe und verständigte die Rettung. Elf Bergretter der Bergrettung Grünau im Almtal und zwei