Volleyballturnier, bei dem es um die Verringerung von Kilos ging

Viele Sportler sind angesichts der Corona-Pandemie verzweifelt, erstrangig jene in Mannschaftssportarten: Lockdowns verhindern das Training, Zusammenkünfte, vor allem in Hallen, sind nicht oder nur unter äußerst erschwerten Bedingungen möglich, manche Athleten werfen unter diesen Umständen überhaupt die Flinte ins Korn und verlegen ihre Tätigkeiten auf Bildschirmsport. Dem stemmte sich vor Jahreswechsel die Sektion Volleyball des ATSV Seewalchen entgegen und veranstaltete das 1. Speck-weg-Turnier, an dem sich drei Teams mit Mitgliedern der Sektion beteiligten. Organisator war Volleyball-Urgestein Alex Hirner. "Wir stellten uns den überschüssigen Kilos und bezwangen unter Einhaltung der aktuellen Covid-Regeln gemeinsam die Corona-Müdigkeit", berichtet "The Brain" und ergänzt: "Wie wichtig gerade Sport und Vereinsleben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit ist, wurde eindrücklich bewiesen." Mit diesem und weiteren sportlichen Formaten versuche der ATSV Seewalchen wieder durchzustarten und hoffe auf einen uneingeschränkten Spielbetrieb 2022, so Hirner. Weitere aktuelle Angebote seien Taekwondo, Frauenturnen, Ski, Hosinsul und Stocksport. www.seewalchen.eu