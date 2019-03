Voller Badespaß zum halben Preis: Kirchham unterstützt junge Tramfahrer

KIRCHHAM. Jugendliche, die im Sommer an den Traunsee fahren, erhalten den halben Fahrpreis zurück.

Mit der Traunseetram zum ermäßigten Preis von Kirchham direkt ans Traunseeufer Bild: Gemeinde

Seit Monaten wird in den Anrainergemeinden der Traunseetram darüber diskutiert, mit ermäßigten "Wochenmarkttickets" oder "Badetickets" den Menschen Lust auf eine Zugfahrt nach Gmunden zu machen. Die Gespräche mit dem OÖ. Verkehrsverbund über Preisermäßigungen spießten sich aber.

Kirchhams Bürgermeister Hans Kronberger und seine ÖVP nehmen die Sache deshalb jetzt selbst in die Hand. Die kleine Gemeinde an der Schmalspurbahnlinie macht finanzielle Mittel locker, um Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien die Badefahrt zu versüßen. "Wir wollen damit die jungen Menschen für die Traunseetram begeistern und ihnen die Vorteile spürbar vermitteln", sagt Bürgermeister Kronberger.

"Da wir in Kirchham kein Freibad und auch keinen See haben, möchten wir den Kids die Fahrt nach Vorchdorf oder Gmunden mit der Traunseebahn möglichst günstig anbieten", erklärt ÖVP-Jugendsprecherin Susanne Rescheneder. So sollen alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 15 Jahren, die in Kirchham gemeldet sind, die Hälfte des Fahrpreises von der Gemeinde erstattet bekommen. "Halbe/Halbe" nennt sich die Aktion.

Die Kirchhamer Jugend kann in den Monaten Juli und August ihre Tagesfahrkarten am Gemeindeamt einreichen und erhält die Hälfte des Fahrpreises sofort in bar rückerstattet. Jeder Jugendliche kann pro Tag maximal einen Fahrschein vergütet bekommen. Die Abrechnung der Tickets muss bis spätestens 6. September erfolgen.

