Voll beladener Sattelanhänger rutschte in Graben

Der 24-jährige Mann lenkte gegen 22.30 Uhr das Schwerfahrzeug in Richtung eines Feldweges. Bereits nach wenigen Metern rutschte der Sattelanhänger in einen parallel zum Feldweg verlaufenden wasserführenden Graben. Der Anhänger geriet in Schieflage und drohte umzustürzen. Der Lenker sprang aus dem Lkw und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr konnte den Anhänger sichern. Die Bergung dauerte jedoch Stunden und konnte nur mit Hilfe eines Krans durchgeführt werden. Zuvor mussten die Einsatzkräfte den Lkw entladen. Der 24-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Sattelkraftfahrzeug entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe.