Volksschulkinder als Spendensammler

Die Kinder der Klassen 3b und 3c an der Volksschule Vorchdorf haben im Advent ein Wohltätigkeitsprojekt ins Leben gerufen, bei dem die stolze Summe von 3000 Euro gesammelt werden konnte. Die Kinder buken Kekse und hielten sie für freiwillige Spenden feil. Den Teig dafür sponserten die Bäckereien Probst und Baumgartner. Als Abschluss des Projekts gab es ein Kuchenbuffet in der Volksschule und in der Mittelschule Vorchdorf.

Zwei Familien aus Vorchdorf werden je einen Teil des gesammelten Geldes bekommen. Bei beiden Familien sind die Mütter alleinerziehend. Weiters wird mit dem Charity-Projekt die Spendenorganisation Mary’s Meals unterstützt.

